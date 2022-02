Carri armati russi entrano in Ucraina | video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo video è stato girato presso la frontiera tra Ucraina e Bielorussia, a Senkivka. Si vede una colonna di Carri armati russi superare il confine ed entrare in territorio ucraino. La città dista 150 km dalla capitale, Kiev. Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questoè stato girato presso la frontiera trae Bieloa, a Senkivka. Si vede una colonna disuperare il confine ed entrare in territorio ucraino. La città dista 150 km dalla capitale, Kiev.

