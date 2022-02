Belotti o Choupo Moting | la Juventus cerca un vice Vlahovic

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lapotrebbe buttarsi super il ruolo di riserva per Dusan. Idee per l’estate Lainizia a guardarsi intorno per la prossima stagione. Se Alvaro Morata sembra esser destinato ad un ruolo di assistenza per, servirà comunque una punta di riserva. Kaio Jorge non è esattamente il L'articolo