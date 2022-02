Antonino Spinalbese dopo mesi distrugge Belen e confessa tutto: “L’ho lasciata io, Ecco come l’ho beccata e con chi” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Antonino Spinalbese, clamoroso: Belen è stata lasciata per la scappatella fatta proprio con lui. Ecco il retroscena che nessuno conosceva. Finalmente vengono fuori i motivi per cui è finita la relazione tra Antonino e Belen. Non si tratta di incompatibilità caratteriali ma di scappatelle. Ecco con chi la showgirl argentina ha ‘tradito’ il fotografo. Antonino Spinalbese, la sua confessione distrugge Belen L’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è durato quanto un gatto in tangenziale. Conosciutisi poco più di un anno fa, la scorsa estate i due sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Un colpo di fulmine, il loro, che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022), clamoroso:è stataper la scappatella fatta proprio con lui.il retroscena che nessuno conosceva. Finalmente vengono fuori i motivi per cui è finita la relazione tra. Non si tratta di incompatibilità caratteriali ma di scappatelle.con chi la showgirl argentina ha ‘tradito’ il fotografo., la sua confessioneL’amore traRodriguez è durato quanto un gatto in tangenziale. Conosciutisi poco più di un anno fa, la scorsa estate i due sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Un colpo di fulmine, il loro, che ...

