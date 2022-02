Windows 11, se il PC non rispetta i requisiti minimi, appare un watermark permanente sul desktop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è visto in una build per gli sviluppatori. Si trova nel pannello delle Impostazioni e, soprattutto, in modo permanente nell’angolo destro del desktop. Finirà anche nella prossima build ufficiale di Windows 11?... Leggi su dday (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è visto in una build per gli sviluppatori. Si trova nel pannello delle Impostazioni e, soprattutto, in modonell’angolo destro del. Finirà anche nella prossima build ufficiale di11?...

Advertising

ONadde : Cmq sto fatto che un notebook con 16gb di ram, SSD ecc. ecc. E processore I7 di tre anni fa non sia compatibile co… - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Windows 11, watermark se i requisiti hardware non sono soddisfatti | Insider - HDblog : RT @HDblog: Windows 11, watermark se i requisiti hardware non sono soddisfatti | Insider - VeroToad : @alesstar Ti confermo che lo strumento di cattura nativo di Windows non è tra le applicazioni non compatibili. Però… - CosMattia : @TCG96 Per mia esperienza diretta, per ora sto ancora ricevendo i vari aggiornamenti di Windows 11, ed è un DELL La… -