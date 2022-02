Uomini e Donne | scoppia lite al centro studio | “arrenditi!”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aunafuriosa che coinvolge due protagoniste del Trono Over. Ecco i dettagli dell’accaduto. Appuntamento imperdibile quello diche ogni giorno ci regala sempre emozioni anche se non mancano momenti di tensione e suspense oppure grandi sorprese come il fatidico video-messaggio di Giorgio Manetti per Gemma Galgani, trasmesso in-AltranotiziaMa non escluse anche situazioni dall’atmosfera greve tanto da sfociare in pesanti litigi come è accaduto proprio recentemente, interessando due splendide dame del Trono Over, tanto da aver scatenato una tumultuosa reazione social, creando divisioni nel web. Ecco cos’è successo in queste ore.e ...