Una gallina per tutti, in giardino o in salotto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che fine hanno fatto le vecchie razze di galline dal piumaggio talvolta variopinto che un tempo scorrazzavano libere nelle corti di campagna offrendo ai contadini uova fresche, carni e il riciclo degli scarti vegetali della cucina? Molte sono praticamente scomparse e altre sono in pericolo di estinzione. Un patrimonio genetico perso o lì per esserlo. «Nel nostro Paese negli anni Cinquanta del secolo scorso si potevano contare all'incirca una trentina di razze di galline locali, italiane, mentre oggi ne sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

