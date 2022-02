TEO MAMMUCARI: L’IDEA DI BELEN ALLE IENE È MIA. I REALITY? MI CHIAMANO E LI MANDO AFF… (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Teo MAMMUCARI a ruota libera! Ogni mercoledì sera lo vediamo accanto a BELEN Rodriguez alla guida della nuova stagione de “Le IENE”, il programma simbolo di Italia 1. Il conduttore si racconta a Libero senza peli sulla lingua, nel suo inconfondibile stile che lo ha reso uno dei personaggi più veri del piccolo schermo. Iena di nome e di fatto, MAMMUCARI è schietto e dice sempre la verità, dettaglio non così comune nel mondo dello spettacolo e nella vita in generale. “Ci sono colleghi che smaniano per piacere a tutti, è vero, ma poi, dentro, hanno un vuoto. Con me è diverso: io arrivo, racconto la verità”. Al pubblico questo piace. Teo ha lavorato con i più grandi, da Maria De Filippi che l’ha voluto come giudice a Tu Sì Que Vales a Davide Parenti, da Antonio Ricci a Milly Carlucci: MAMMUCARI ha vinto ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Teoa ruota libera! Ogni mercoledì sera lo vediamo accanto aRodriguez alla guida della nuova stagione de “Le”, il programma simbolo di Italia 1. Il conduttore si racconta a Libero senza peli sulla lingua, nel suo inconfondibile stile che lo ha reso uno dei personaggi più veri del piccolo schermo. Iena di nome e di fatto,è schietto e dice sempre la verità, dettaglio non così comune nel mondo dello spettacolo e nella vita in generale. “Ci sono colleghi che smaniano per piacere a tutti, è vero, ma poi, dentro, hanno un vuoto. Con me è diverso: io arrivo, racconto la verità”. Al pubblico questo piace. Teo ha lavorato con i più grandi, da Maria De Filippi che l’ha voluto come giudice a Tu Sì Que Vales a Davide Parenti, da Antonio Ricci a Milly Carlucci:ha vinto ...

