Tensioni sempre più alte tra Russia e Ucraina: da cosa nascono e che sta succedendo? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sebbene i rapporti tra Russia e Ucraina si fossero inabissati dal 2014, a partire da ottobre 2021 fino ad oggi, è sembrata sempre più inevitabile una guerra tra i due paesi dell’est Europa. In particolare, qualche giorno fa è stato firmato il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk da parte del presidente Vladimir L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sebbene i rapporti trasi fossero inabissati dal 2014, a partire da ottobre 2021 fino ad oggi, è sembratapiù inevitabile una guerra tra i due paesi dell’est Europa. In particolare, qualche giorno fa è stato firmato il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk da parte del presidente Vladimir L'articolo

Advertising

polato_maurizio : RT @AlbertoLela: A me dispiace che ci sia questa diatriba con @Azione_it, e lo dico davvero. Qui a Roma avevamo creato un bel gruppo con l… - g_giuseppina : RT @AlbertoLela: A me dispiace che ci sia questa diatriba con @Azione_it, e lo dico davvero. Qui a Roma avevamo creato un bel gruppo con l… - patriziadegioia : RT @AlbertoLela: A me dispiace che ci sia questa diatriba con @Azione_it, e lo dico davvero. Qui a Roma avevamo creato un bel gruppo con l… - amelchi : RT @AlbertoLela: A me dispiace che ci sia questa diatriba con @Azione_it, e lo dico davvero. Qui a Roma avevamo creato un bel gruppo con l… - mario0549 : RT @AlbertoLela: A me dispiace che ci sia questa diatriba con @Azione_it, e lo dico davvero. Qui a Roma avevamo creato un bel gruppo con l… -