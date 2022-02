Super Patata in classe a Roma – Appello al ministro Bianchi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scuola. Pro Vita & Famiglia: «“Super Patata” in classe e neolingua gender: intervenga il ministro Bianchi! Oggi al Miur con 30.000 firme» – «Siamo scioccati per quanto accaduto all’istituto comprensivo Bruno De Finetti di Roma, dove una docente ha mostrato agli alunni un video sulla “Super Patata”, un’eroina che ‘sconfigge’ i cattivi alzando la gonna e lanciando ‘raggi’ dal suo organo genitale. Ecco che succede quando le scuole vogliono sostituire le famiglie nell’educazione sessuale dei loro figli e non rispettano i limiti delle loro competenze. Chiediamo al Miur e all’Ufficio Scolastico Regionale provvedimenti netti sul caso e di ribadire alle scuole di ogni ordine e grado che su temi sensibili come la sessualità e l’affettività bisogna sempre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scuola. Pro Vita & Famiglia: «“” ine neolingua gender: intervenga il! Oggi al Miur con 30.000 firme» – «Siamo scioccati per quanto accaduto all’istituto comprensivo Bruno De Finetti di, dove una docente ha mostrato agli alunni un video sulla “”, un’eroina che ‘sconfigge’ i cattivi alzando la gonna e lanciando ‘raggi’ dal suo organo genitale. Ecco che succede quando le scuole vogliono sostituire le famiglie nell’educazione sessuale dei loro figli e non rispettano i limiti delle loro competenze. Chiediamo al Miur e all’Ufficio Scolastico Regionale provvedimenti netti sul caso e di ribadire alle scuole di ogni ordine e grado che su temi sensibili come la sessualità e l’affettività bisogna sempre ...

