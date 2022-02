STOP agli animali in gabbia negli allevamenti: entro il 2027 sarà così in tutta Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non più animali in gabbia, è ufficiale in Campania! Nella giornata del 30 giugno 2021, giornata storica, la lotta per i diritti degli animali diede i suoi frutti: la Commissione Europea ha votato per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti, e non solo, anche STOP all’importazione e spostamento nelle gabbie. Galline, scrofe, vitelli, conigli, anatre, oche e altri animali – oltre 300 milioni ogni anno in UE – vivono ancora oggi costretti in gabbie, ma grazie a questo voto, questa pratica barbara e crudele vedrà la fine, con un’eliminazione graduale ma totale entro il 2027. Legge frutto della campagna End the Cage Age, firmata da ben 1,4 milioni di cittadini europei. STOP dalla Commissione Europea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non piùin, è ufficiale in Campania! Nella giornata del 30 giugno 2021, giornata storica, la lotta per i diritti deglidiede i suoi frutti: la Commissione Europea ha votato per chiedere la fine dell’uso delle gabbie, e non solo, ancheall’importazione e spostamento nelle gabbie. Galline, scrofe, vitelli, conigli, anatre, oche e altri– oltre 300 milioni ogni anno in UE – vivono ancora oggi costretti in gabbie, ma grazie a questo voto, questa pratica barbara e crudele vedrà la fine, con un’eliminazione graduale ma totaleil. Legge frutto della campagna End the Cage Age, firmata da ben 1,4 milioni di cittadini europei.dalla Commissione Europea ...

