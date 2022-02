Sinner con autorità | guarda come ha battuto Murray

Advertising

SuperTennisTv : ?? Jannik ai quarti di Dubai! ?? #Sinner si aggiudica in due set (7-5 6-2) la sfida con Murray. Al prossimo turno sf… - zazoomblog : Atp 500 Dubai 2022: programma orari e ordine di gioco giovedì 24 febbraio con Sinner - #Dubai #2022: #programma… - sportface2016 : #AtpDubai, programma e orari di giovedì 24 febbraio con #Sinner - infoitsport : Jannik Sinner dopo l'approdo ai quarti nel torneo di Dubai: “Ero un po' teso all'inizio della partita, avevo perso… - OA_Sport : Dopo 5 sconfitte ecco il primo successo contro uno dei Fab Four del tennis mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner con

La sintesi della vittoria in due set (7 - 5 6 - 2) di Jannikcontro Andy Murray nel secondo turno dell'Atp 500 di Dubai.infatti lunedì 21 febbraio era a quota 440 punti nella Race, al 14° posto , grazie ai 360 degli Australian Open ed agli 80 dell'ATP Cup :i due successi di Dubaiè già arrivato a quota 530 guadagnando una posizione ed issandosi al 13° posto virtuale . PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIKRace lunedì 21 febbraio : 440, 14° ...ATP 500 DUBAI - Il portacolori del Bel Paese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz: sarà un vero e proprio scontro diretto con in palio la top10 nella classifica ATP! L’azzurro occupa infatti la ...Il portacolori del Bel Paese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz: sarà un vero e proprio scontro diretto con in palio la top10 nella classifica ATP! Qualche mese dopo si prese la rivincita nel c ...