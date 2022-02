San Salvario, chiede denaro per restituire cellulare e chiavi rubate (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Li avevano derubati di soldi, smartphone e chiavi dell’auto approfittando di una distrazione mentre erano usciti dall’auto, riuscendo ad aprire la portiera del lato passeggero e sottraendo quanto presente sul sedile. Vittime, cadute nella trappola di tre uomini, due cittadini olandesi che la polizia ha osservato intente a dialogare con un cittadino marocchino nella notte di venerdì tra via Principe Tommaso angolo corso Marconi. L’uomo infatti aveva chiesto loro la somma di 400 euro per restituire i beni asportati. Dopo aver prelevato del denaro al bancomat, la vittima aveva consegnato una prima tranche di 150 euro, denaro poi trovato in possesso del quarantenne, ricevendo in cambio lo smartphone. A seguito della richiesta di ulteriori 250 per la restituzione delle chiavi dell’auto, era nata una ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Li avevano derubati di soldi, smartphone edell’auto approfittando di una distrazione mentre erano usciti dall’auto, riuscendo ad aprire la portiera del lato passeggero e sottraendo quanto presente sul sedile. Vittime, cadute nella trappola di tre uomini, due cittadini olandesi che la polizia ha osservato intente a dialogare con un cittadino marocchino nella notte di venerdì tra via Principe Tommaso angolo corso Marconi. L’uomo infatti aveva chiesto loro la somma di 400 euro peri beni asportati. Dopo aver prelevato delal bancomat, la vittima aveva consegnato una prima tranche di 150 euro,poi trovato in possesso del quarantenne, ricevendo in cambio lo smartphone. A seguito della richiesta di ulteriori 250 per la restituzione delledell’auto, era nata una ...

nuovasocieta : San Salvario, chiede denaro per restituire cellulare e chiavi rubate - kiki_la_bulla : @alexchicchi ho abitato a San Salvario per una vita via madama, via donizzetti, via giacosa, nata in via tiziano lato fiume <3 - vocidicitta : Nuovo articolo: Torino: arresto per estorsione a San Salvario Chiede denaro per restituire cellulare e chiavi - squopellediluna : oh ma San Salvario è diventato un girone dantesco? - _ChiaTom_ : RT @robypava: Sul Nove stanno raccontando San Salvario come un mix tra il Bronx degli Anni Ottanta e Scampia. Incredibile. -

Ultime Notizie dalla rete : San Salvario Barriera di Milano e Aurora, decise limitazioni vendite alcolici dopo le ore 21 Dopo l'applicazione nei mesi scorsi del divieto di vendita degli alcolici per l'asporto dopo le ore 21 nelle zone della "movida" (piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia, San Salvario e Regio Parco), la Sala Rossa ha approvato oggi pomeriggio una mozione (prima firmataria la capogruppo del Pd, Nadia Conticelli ) che impegna la giunta a estendere progressivamente la ...

Torino vieta gli alcolici da asporto in Barriera di Milano e Aurora Dopo l'applicazione nei mesi scorsi del divieto di vendita degli alcolici per l'asporto dopo le ore 21 nelle zone della "movida" di Torino (piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia, San Salvario e Regio Parco), la Sala Rossa ha approvato una mozione (prima firmataria la capogruppo del Pd, Nadia Conticelli) che impegna la giunta a estendere progressivamente la misura nelle zone di ...

Torino: arresto per estorsione a San Salvario Chiede denaro per restituire cellulare e chiavi rubate Voci di Città Torino: arresto per estorsione a San Salvario Chiede denaro per restituire cellulare e chiavi rubate Venerdì notte, intorno alle 3, gli agenti della Squadra Volante transitando in via Principe Tommaso angolo corso Marconi vedono due persone trattenerne una terza.

Nove, “Avamposti” con l'Arma in città Ieri, con il titolo “Spaccio sotto la Mole”, è stata la volta del capoluogo piemontese e della caserma di San Salvario, nel quartiere che sorge tra i portici mal frequentati della stazione ferroviaria ...

Dopo l'applicazione nei mesi scorsi del divieto di vendita degli alcolici per l'asporto dopo le ore 21 nelle zone della "movida" (piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia,e Regio Parco), la Sala Rossa ha approvato oggi pomeriggio una mozione (prima firmataria la capogruppo del Pd, Nadia Conticelli ) che impegna la giunta a estendere progressivamente la ...Dopo l'applicazione nei mesi scorsi del divieto di vendita degli alcolici per l'asporto dopo le ore 21 nelle zone della "movida" di Torino (piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia,e Regio Parco), la Sala Rossa ha approvato una mozione (prima firmataria la capogruppo del Pd, Nadia Conticelli) che impegna la giunta a estendere progressivamente la misura nelle zone di ...Venerdì notte, intorno alle 3, gli agenti della Squadra Volante transitando in via Principe Tommaso angolo corso Marconi vedono due persone trattenerne una terza.Ieri, con il titolo “Spaccio sotto la Mole”, è stata la volta del capoluogo piemontese e della caserma di San Salvario, nel quartiere che sorge tra i portici mal frequentati della stazione ferroviaria ...