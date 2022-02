Samoter | la 31a edizione in programma dal 3 al 7 maggio 2023

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fissata la data per il ritorno in presenza dia Veronafiere: il salone internazionale delle macchine per costruzioni si terrà dal 3 al 7. Un periodo concordato con case costruttrici e associazioni, in relazione al fitto calendario fieristico di settore e con l’obiettivo di capitalizzare la ripresa del comparto che, nel 2021, ha chiuso in crescita del 30% sul 2020, con 22mila mezzi da cantiere venduti sul mercato italiano (fonte Unacea). Per la sua 31ªpunta i riflettori sul ruolo chiave che l’industria delle macchine per costruzioni è destinata a giocare nella sostenibilità ambientale e nello sviluppo dei modelli economici delineati dal New Green Deal.Una svolta necessaria per valorizzare le innovazioni introdotte per ridurre le emissioni e valorizzare il riciclo ...