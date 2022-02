(Di mercoledì 23 febbraio 2022)il furto di, attrezzature ed altro materiale, poi l’zione abusiva degli immobili, che fungevano anche da magazzino per la refurtiva. E’ quanto è successo a Torrevecchia nelle ultime ore. Gli agenti della Polizia Locale di, con il supporto della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un provvedimento per liberare un immobile, di proprietà Ater,to illecitamente. All’interno dell’immobile, poi, gli agenti hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Leggi anche: Tentano dire 40.000€ di anelli da una gioielleria: arrestati i ‘Bonnie e Clyde’ diti in appartamentoto aAll’interno dell’appartamento è stata trovata ...

Advertising

Giorgiolaporta : Questo è l'alto giornalismo di #Repubblica. Stessa identica droga; trovata ad un leghista finisce in prima pagina;… - matteosalvinimi : Qui Roma, di fronte alla Corte Costituzionale: cinque quesiti sui #ReferendumGiustizia sono stati ritenuti ammissib… - lucianonobili : Djokovic è un grande campione. Ma in queste settimane ha dato un pessimo esempio. La prima regola dello sport è che… - CorriereCitta : Roma: prima ruba gioielli e oggetti preziosi, poi occupa abusivamente una casa - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @BalocchiManuel Comunque vada 1556 Nostradamus scrisse; 'Mani e Piedi si leveranno dal Sud assieme alla LIGA Metterann… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima

Le tre Pietà offriranno l'opportunità al pubblico di vedere l'evoluzione dell'arte di Michelangelo e la sua maturazione spirituale, dallagiovinezza - quando ascolpì per la Cappella dei ......meno di 35 secondi a Dusan Vlahovic per segnare il suo primo gol in Champions League alla sua... Ancor più indietro c'è Nicolò Zaniolo: il giocatore dellaè stato scelto dal 14,9%. Ultimo tra ...Partirà da Venezia il 26 aprile 2022 all’età di 72 anni compiuti e arriverà in Cina, a Pechino, che ne avrà 75. No, non è la trama di un film di ...Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Sono il 95% dei carcinomi uroteliali, ma i tumori della vescica, quarti nella classifica dei più frequenti nella popolazione ...