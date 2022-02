(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- “L’indifferenza dello Stato uccide più del cancro”. Recita così uno degli striscioni che sventolano dinanzi al varco militare di Borgo Carillia, nel comune di. Uno striscione che denuncia l’abbandono del territorio da parte dello Stato e che porta la firma dei cittadini di, degli Alburni e della Piana del Sele, impegnati in queste ore, in un presidio permanente dinanzi all’area militare per manifestarelo stoccaggio deiprovenientied inviatiRegione Campania, presso ilmilitare della caserma di Persano dove sosteranno per diversi mesi in attesa delle operazioni della caratterizzazione da parte degli Enti ...

PupiaTv : Rifiuti campani rientrano dalla Tunisia: scatta protesta a Serre - anteprima24 : ** #Rifiuti dalla #Tunisia a #Serre: la #Lotta contro i #Rifiuti nel real sito dei Borbone (FOTO) **… - ottochannel : Rifiuti dalla Tunisia, la Regione smorza le polemiche - xiana44698880 : RT @ImolaOggi: ??213 container di rifiuti dalla Tunisia in Italia, proteste nel Salernitano - ptvtelenostra : Rifiuti dalla Tunisia, Muscarà(M5s): “Perché sono rientrati anche i combusti e cosa c’è nei container?” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti dalla

SequestrataGuardia Costiera una discarica abusiva per circa 600 mq. diabbandonati nel territorio comunale di Corigliano - Rossano Prosegue senza sosta l'intensa attività di monitoraggio e ......locale che nel corso degli anni aveva illecitamente accumulato un patrimonio oggi attinto...che offrivano a bassissimo prezzo prestazioni nel campo della logistica e del trasporto di, per ...I consiglieri di Italia Viva si sono rifiutati di partecipare e di votare per il disastro Raggi". Calenda, invece, è corso in aiuto della sua capogruppo: "Flavia fai bene a spiegare in modo ...La fattispecie in parola, integrante il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ha fatto si che gli uomini della ... A disporlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Gìuseppino Santoianni in ...