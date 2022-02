Report | Corte dei Conti accelera Il caso al procuratore Silvestri

Advertising

ilriformista : Ora anche i magistrati contabili della Corte dei Conti vogliono vederci chiaro sulle presunte fatturazioni fittizie… - AngelaAngelmi : @old_marlet @BonaMassimo @ankerachele @davidefaraone @SigfridoRanucci - RaffaelePizzati : RT @ilriformista: Mercoledì la prima audizione al #Copasir del deputato di FI Ruggeri, che ha mostrato ai colleghi gli sms minacciosi di #R… - ritaglia1gmail : RT @GeremiaGaudino: Passata la ventata su #TizianoRenzi, ora torniamo a parlare di scandali veri tipo quelli di #Report e #Ranucci . Oggi… - RaffaelePizzati : RT @GeremiaGaudino: Passata la ventata su #TizianoRenzi, ora torniamo a parlare di scandali veri tipo quelli di #Report e #Ranucci . Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Corte

il Giornale

Lacostituzionale ha sottolineato come l'attuale quadro normativo non garantisca sufficiente ... svela il. Vengono citati molti casi al riguardo, come la Turchia , dove un tribunale locale ...... lo dimostra chiaramente un recentedell' ECLJ di Gregor Puppinck. E' probabile che molte di queste denunce non vengano poi effettivamente prese in considerazione dalla, tuttavia è bene ...«Bocche cucite su Report». È la sintesi di una lettera interna alla Corte dei Conti del Lazio. «Il Procuratore regionale Pio Silvestri ha il dossier sulla sua scrivania e se sta occupando direttamente ...Ma per la Corte il consigliere non poteva «fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne». Tutte le impugnazioni sono state rigettate, con ...