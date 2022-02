Real Madrid, continua a pressare Mbappé (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Real Madrid non molla la presa: l'attaccante francese Kylian Mbappé è ancora nella lista dei desideri del club spagnolo.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilnon molla la presa: l'attaccante francese Kylianè ancora nella lista dei desideri del club spagnolo....

Advertising

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - giraltpablo : Lionel Messi para PSG vs. Real Madrid (?? @SofaScoreLA). ¿Opiniones? - Marco09083222 : @filippo1176 @sa1yan___ @enrico_landi @Maracanazo50 @EcciseM @pisto_gol Il Barcellona ha vinto 1-3 in casa del Vill… - NandoPiscopo1 : @antigiannino96 A livello caratteriale ha avuto sempre tutti i difetti tipici del giocatore portoghese. A oggi scri… -