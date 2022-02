Pene concorrenti per reati già commessi | arrestato 35enne di San Martino

anteprima24 : ** Pene concorrenti in #Reati già commessi: arrestato 35enne di San Martino ** - vocidicitta : Nuovo articolo: Adrano: reclusione per cumulo di pene concorrenti -

Ultime Notizie dalla rete : Pene concorrenti

Voci di Città

L'ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione diper i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate nonché porto e detenzione ......stato condotto in carcere in esecuzione dell'ordine della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste per espiare 8 mesi di reclusione per unificazione di...San Martino, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: 35enne in manette. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Avellino: era già sottoposto agli arr ...Era ai domiciliari per scontare una condanna, ma nel frattempo gliene arriva di capo e collo una seconda. E per questo motivo finisce dietro le sbarre un giovane di Adrano, nel catanese. Ad essergli ...