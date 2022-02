PagoPA arriva su Revolut Tasse | multe e rette da oggi si pagano senza commissioni

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Evitare la fila in banca o in tabaccheria, saldare in maniera digitale imposte e servizi, dalleai servizi scolastici. È il vantaggio principale offerto da, il servizio che permette di regolare online, in modo affidabile e sicuro, le pendenze verso la pubblica amministrazione e altri soggetti che forniscono servizi al cittadino. Una piattaforma in continua crescita, che nel 2022 ha già collezionato quasi 50 milioni di transazioni, per circa 8 miliardi di euro di controvalore economico, con un tasso di crescita del 109 per cento rispetto al 2021. La comodità, però, ha un costo. A seconda del circuito e del metodo di pagamento utilizzato, si deve aggiungere al totale una commissione che può salire di parecchio, raggiungere l’ammontare di vari euro anche in proporzione al totale dell’avviso., la super app finanziaria ...