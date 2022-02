Olympiacos-Atalanta | le informazioni utili per i tifosi che andranno in Grecia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In vista del match di ritorno dei playoff di Europa League tradi giovedì 24 febbraio l’Ambasciata italiana ad Atene ha diffuso leper ibergamaschi partiti per la. Il punto di ritrovo per i sostenitori nerazzurri è previsto al “Panathinakon stadium/Marble stadium”, lo stadio dei Giochi Olimpici del 1896 nel centro città. I bus-navetta che trasporteranno gli atalantini allo stadio partiranno alle 16, orario locale. Per l’ingresso inla normativa Covid prevede la compilazione prima dell’imbarco del Passenger Locator Form, modulo online su questo sito (non accessibile con Internet Explorer) e la presentazione del Green Pass. I numeri da contattare in caso di emergenza sono il 112, il 100 per la Polizia/Pronto ...

Probabilmente si chiude un'era e un modo di pensare, ma siamo tutti convinti che l'avrà più probabilità per stare a certi livelli. Vedo solo cose positive: a noi rimane l'orgoglio per il ...Il tecnico dell', Gian Piero Gasperini, presenta così la sfida di domani contro l', gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League in programma alle ore 18.45 al Georgios ...Ecco il nostro undici per la sfida in programma domani in Grecia in cui la Dea si gioca il passaggio del turno In Grecia mancheranno diversi elementi e Gian Piero Gasperini dovrà sciogliere qualche ...Il tecnico: "Incide nei risultati anche in situazioni molto chiare. Non si capisce se decide l'arbitro o gli altri" ...