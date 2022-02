Nadal-Kozlov in tv stanotte | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2022

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Rafaelsfiderà Stefanal secondo turno dell’Atp 500 di, evento sul cemento indoor messicano. Altro lucky loser sulla strada del maiorchino, che all’esordio ha superato in due comodi set Denis Kudla., al ritorno in campo dopo la vittoria degli Australian Open, non dovrebbe avere problemi neppure controe partirà ampiamente favorito. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI La sfida trae Kudla si svolgerà, tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, non prima delle ore 03:00 (ed eventualmente al termine di Medvedev-Andujar). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); livefruibile tramite ...

... 6 - 2 per il maiorchino che adesso al prossimo turno dovrà affrontare Stefan. 'Sappiamo che l'umidità qui è sempre molto prsente, tutto è un processo di adattamento' - ha dichiaratoin ...Rafasbriga la pratica Denis Kudla senza particolari affanni e raggiunge al secondo turno Stefan. Il sostituto naturale di Reilly Opelka (che ha optato per una settimana di stop dopo due ...Rafael Nadal sfiderà stanotte Stefan Kozlov al secondo turno dell'Atp 500 di Acapulco 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming.Inizia bene il torneo di Acapulco per Rafael Nadal. Il maiorchino, vince contro il numero 100 al mondo Denis Kudla per 6-3, 6-2. Al prossimo turno dovrà affrontare Stefan Kozlov. A fine match lo ...