Musolino: “Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Porto di Civitavecchia può diventare l’hub di riferimento per il collegamento tra Europa e l’Africa. Le risorse del Recovery potranno essere utilizzate per espandere la banchina a Nord per l’area per la croceristica, i traffici commerciali, la pesca e il cabotaggio. A sud, nel porto storico, quella dedicata al turismo e al diportismo, con la creazione di uno dei Marina Yachting più suggestivi ed affascinanti del Mediterraneo”. Lo ha detto Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all’evento ‘Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy’, che si è svolto a Roma. “Per affrontare questa sfida e soddisfare i fabbisogni del mercato è necessario il completamento di opere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Porto dipuòl’hub diper il collegamento tra Europa e l’. Le risorse del Recovery potranno essere utilizzate per espandere la banchina aper l’area per la croceristica, i traffici commerciali, la pesca e il cabotaggio. A sud, nel porto storico, quella dedicata al turismo e al diportismo, con la creazione di uno dei Marina Yachting più suggestivi ed affascinanti del Mediterraneo”. Lo ha detto Pino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all’evento ‘Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy’, che si è svolto a Roma. “Per affrontare questa sfida e soddisfare i fabbisogni del mercato è necessario il completamento di opere ...

Advertising

zazoomblog : Musolino: Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa - #Musolino: #Civitavecchia #diventare - ParliamoDiNews : Musolino: `Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - StraNotizie : Musolino: 'Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa' - TV7Benevento : Musolino: 'Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa' - - italiaserait : Musolino: “Civitavecchia può diventare hub di riferimento per Nord Africa” -