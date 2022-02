Michelle Hunziker, sapete perché ha tratti asiatici? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michelle Hunziker non è solo una conduttrice di grande successo, ma anche una don a piena di sorprese: avete ide del perchè abbia dei tratti asiatici? Sicuramente non ha bisogno di presentazioni la conduttrice di Canale Cinque che anche questa sera è in onda in prima serata con il suo nuovo programma, ma forse esiste Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è solo una conduttrice di grande successo, ma anche una don a piena di sorprese: avete ide del perchè abbia dei? Sicuramente non ha bisogno di presentazioni la conduttrice di Canale Cinque che anche questa sera è in onda in prima serata con il suo nuovo programma, ma forse esiste

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 secondo e ultimo appuntamento con #MichelleImpossible, il one-woman show di @m_hunziker… - noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Nel secondo e ultimo appuntamento con #MichelleImpossible tra i personaggi al fianco di @m_hunziker #SilviaToffanin #Ma… - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: Nel secondo e ultimo appuntamento con #MichelleImpossible tra i personaggi al fianco di @m_hunziker #SilviaToffanin #Ma… -