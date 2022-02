Manila Nazzaro difende Alex Belli | “Io non vedo nulla di cattivo in Alex” Le parole dell’ex Miss Italia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quella del Grande Fratello Vip è davvero la Casa più spiata d’. Telecamere ovunque che registrano 24 ore su 24 per il pubblico più curioso. In giardino è avvenuta una breve conversazione tra due gieffini su uno dei loro coinquilini più discussi.ha parlato con Davide Silvestri di. La seconda esperienza dial GfVip (anche se solo da ospite), che ormai si è conclusa, ha smosso nuovamente gli equilibri che si erano venuti a creare.e Davide Silvestri: le rivelazioni in giardinoe Davide si trovano in giardino e stanno comodamente prendendo il sole. Lei inizia ad esprimersi sue le sue ...

... tuttavia, non mancano frecciatine e battute come quella fatta da barù nelle scorse ore sotto lo sguardo attento di. La battuta del nipote di Costantino Della Gherardesca ha ...Scontro tra ex amiche: Katia eè guerra apertae Katia Ricciarelli. Dopo alcuni litigi e un progressivo allontanamento, le due vip hanno avuto un acceso confronto durante la ...Quella del Grande Fratello Vip è davvero la Casa più spiata d’Italia. Telecamere ovunque che registrano 24 ore su 24 per il pubblico più curioso. In giardino è avvenuta una breve conversazione tra due ...Manila Nazzaro: 'Katia Ricciarelli mi ha minimizzata'/ Lei: 'mai più amiche'. Alex Belli continua a intrattenere al Grande fratello vip: anche Davide Silvestri si apre sull’attore. Ma non è solo Manil ...