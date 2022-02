L’Ue cala le sanzioni contro 351 membri della Duma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, accoglie con favore “l’accordo politico sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia” raggiunto ieri dai Paesi membri all’unanimità. “La decisione della Russia di riconoscere le regioni ucraine di Luhansk e Donetsk è illegale e completamente inaccettabile”, ha dichiarato. “Lo stesso è vero per la decisione di inviare truppe in queste regioni. Non possiamo accettarlo. Queste decisioni violano la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia ha violato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia non ha rispettato i suoi obblighi internazionali e viola i principi chiave del diritto internazionale. La Russia è la responsabile di questa escalation”, ha evidenziato ancora. “Ora finalizzeremo velocemente il pacchetto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ursula von der Leyen, presidenteCommissione europea, accoglie con favore “l’accordo politico sul nuovo pacchetto dialla Russia” raggiunto ieri dai Paesiall’unanimità. “La decisioneRussia di riconoscere le regioni ucraine di Luhansk e Donetsk è illegale e completamente inaccettabile”, ha dichiarato. “Lo stesso è vero per la decisione di inviare truppe in queste regioni. Non possiamo accettarlo. Queste decisioni violano la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia ha violato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia non ha rispettato i suoi obblighi internazionali e viola i principi chiave del diritto internazionale. La Russia è la responsabile di questa estion”, ha evidenziato ancora. “Ora finalizzeremo velocemente il pacchetto ...

