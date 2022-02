Lecce | rider multata 70 volte mentre consegnava sushi | dovrà pagare migliaia di euro

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lei si chiama Shabi, ha 23 anni, è originaria delle Isole Mauritius ma è nata e vissuta da sempre a. Per aiutare i genitori (la madre disoccupata e il padre che ha perso il lavoro a causa del Covid, come riporta Repubblica) da diverso tempo fa le consegne dia domicilio per un noto ristorante di. Peccato che proprio a causa di quelle consegne si è vista recapitare a casa oltre 70 multe.