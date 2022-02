La vita ci passa davvero davanti agli occhi in punto di morte: lo studio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I risultati dei neuroscienziati dell’Università di Tartu, in Estonia, pubblicati sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience, possono spiegare perché, in punto di morte, le persone ricordano vividamente la loro vita. Lo studio ha rivelato dei modelli, riguardo al momento della morte, molto simili a quelli che la nostra mente genera durante il sogno. Gli scienziati stavano inizialmente studiando le onde cerebrali di un paziente epilettico di 87 anni, utilizzando un dispositivo per elettroencefalografia (EEG), ma durante lo studio, il paziente ha avuto un infarto ed è morto. La registrazione dell’EEG ha fatto luce su circa 900 secondi dell’attività cerebrale della persona: mentre la persona stava morendo, è stato rivelato un aumento delle onde cerebrali note come oscillazioni gamma che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I risultati dei neuroscienziati dell’Università di Tartu, in Estonia, pubblicati sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience, possono spiegare perché, indi, le persone ricordano vividamente la loro. Loha rivelato dei modelli, riguardo al momento della, molto simili a quelli che la nostra mente genera durante il sogno. Gli scienziati stavano inizialmente studiando le onde cerebrali di un paziente epilettico di 87 anni, utilizzando un dispositivo per elettroencefalografia (EEG), ma durante lo, il paziente ha avuto un infarto ed è morto. La registrazione dell’EEG ha fatto luce su circa 900 secondi dell’attività cerebrale della persona: mentre la persona stava morendo, è stato rivelato un aumento delle onde cerebrali note come oscillazioni gamma che ...

La vita ci passa davvero davanti agli occhi in punto di morte: lo studio
Uno studio basato su una scansione cerebrale di un uomo morente indica che potrebbe aver generato 'l'ultimo ricordo della sua vita', come una sorta di flashback.

