Juve, infortunio al ginocchio con l'Under 23 per Kaio Jorge: esce in lacrime in barella (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre al ko di McKennie e all'infortunio muscolare di Alex Sandro arrivano altre brutte notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre al ko di McKennie e all'muscolare di Alex Sandro arrivano altre brutte notizie per lantus e per Massimiliano Allegri...

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Frattura al piede per McKennie: rischia due mesi di stop ????? ?? - Gazzetta_it : Radiografia McKennie, si teme una frattura del metatarso #UCL #VillarrealJuve - SkySport : Infortunio per McKennie in Villarreal-Juve: frattura del metatarso, almeno due mesi out #SkySport #McKennie… - PanzaMancio : RT @cmdotcom: #Juve, infortunio al ginocchio con l'Under 23 per #KaioJorge: esce in lacrime in barella - cmdotcom : #Juve, infortunio al ginocchio con l'Under 23 per #KaioJorge: esce in lacrime in barella -