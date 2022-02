Firenze, trova cellulare per strada e lo restituisce: denunciato per furto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A far del bene ci si rimette. Questo avrà pensato Ioan muratore di 41 anni, romeno d’origine e fiorentino d’adozione quando, dopo aver restituito un cellulare trovato per terra al legittimo proprietario, è stato denunciato per furto e ora rischia il processo. La sua storia è stata raccontata dalla Nazione. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A far del bene ci si rimette. Questo avrà pensato Ioan muratore di 41 anni, romeno d’origine e fiorentino d’adozione quando, dopo aver restituito unto per terra al legittimo proprietario, è statopere ora rischia il processo. La sua storia è stata raccontata dalla Nazione.

