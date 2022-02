Filippo Bisciglia e Stefania Orlando nel cast di un nuovo programma di Discovery? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il prossimo 6 marzo prenderà il via su+ un– che andrà in onda in chiaro a partire dal 13 marzo sul canale Nove – intitolato Stand Up! Comici in prova. Ilprevede cinque comici nei panni di insegnanti, i quali dovranno trasmettere nel giro di due settimane l’arte della comicità ad altrettanti vip, che dovranno poi mettere in pratica quanto imparato realizzando un vero e proprio spettacolo comico. Per farlo, però, dovranno cimentarsi in diverse prove tra cui un’esibizione in una bocciofila e un sondaggio in incognito per capire cosa la genti pensi realmente di loro. A ricoprire il ruolo di insegnanti saranno Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa. Francesco De Carlo è un comico romano, tra i più conosciuti esponenti della stand up comedy in ...