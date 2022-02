È morta Virginia Gattegno. L’Italia piange una delle sue figure più commoventi: aveva 98 anni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Virginia Gattegno muore a 98 anni. Originaria di Roma, Virginia ha vissuto con la famiglia a Rodi. Nel suo nome, la storia di un’intera comunità. La 98enne infatti era l’ultima apaprtenente alla Comunità ebraica di Venezia sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. In sua memoria, il messaggio commosso di Luca Zaia, presidende della Regione. “Non solo per Venezia ma per tutto il Veneto viene a mancare una testimone diretta che ha provato sulla sua carne la più grande tragedia del ventesimo secolo. Anche nel suo ricordo si fa più alto il debito d’onore di tenere sempre viva la memoria della Shoah. In questo momento così triste per la famiglia e tutti coloro che credono nel valore della testimonianza come antidoto al ripetersi dei peggiori drammi della storia, mi stringo a tutta la comunità”. E proprio nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)muore a 98. Originaria di Roma,ha vissuto con la famiglia a Rodi. Nel suo nome, la storia di un’intera comunità. La 98enne infatti era l’ultima apaprtenente alla Comunità ebraica di Venezia sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. In sua memoria, il messaggio commosso di Luca Zaia, presidende della Regione. “Non solo per Venezia ma per tutto il Veneto viene a mancare una testimone diretta che ha provato sulla sua carne la più grande tragedia del ventesimo secolo. Anche nel suo ricordo si fa più alto il debito d’onore di tenere sempre viva la memoria della Shoah. In questo momento così triste per la famiglia e tutti coloro che credono nel valore della testimonianza come antidoto al ripetersi dei peggiori drammi della storia, mi stringo a tutta la comunità”. E proprio nelle ...

