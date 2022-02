Conte: «Paratici prese Kulusevski alla Juve per danneggiare me» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora lavorano insieme a Londra, sponda Tottenham, ma fino a qualche mese fa Antonio Conte e Fabio Paratici erano acerrimi rivali: il primo infatti siedeva sulla panchina dell’Inter, il secondo era invece il direttore sportivo della Juventus. Una rivalità che, stando alle parole del tecnico oggi agli Spurs, è sfociata in alcuni dispetti sul mercato. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora lavorano insieme a Londra, sponda Tottenham, ma fino a qualche mese fa Antonioe Fabioerano acerrimi rivali: il primo infatti siedeva sulla panchina dell’Inter, il secondo era invece il direttore sportivo dellantus. Una rivalità che, stando alle parole del tecnico oggi agli Spurs, è sfociata in alcuni dispetti sul mercato. L'articolo

