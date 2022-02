Carissimi nemici

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A dir la verità, non si sono mai piaciuti. Ma ora, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, è calato il gelo. Su tutto: dalle concessioni balneari ai rincari sulle bollette. E mentre il leader della Lega viene punzecchiato anche dai suoi, la crisi non risparmia nemmeno i fedelissimi di Forza Italia, che continuano a fare baruffa tra loro. Avanti così dunque, tutti contro tutti. Nella fibrillante attesa dei prossimi duelli. No, non s’erano tanto amati. E non sono come i due spasimanti di Antonelli Venditti: «Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano». Non esemplificano neppure il carme catulliano: «Odio e amo. Perché lo faccia, mi chiedi forse. Non lo so, ma sento che succede e mi struggo». Matteo Salvini e Giorgia Meloni rifuggono ogni sentimentalismo. Si detestano, più o meno. Prima, cordialmente. Adesso, platealmente. E non sono i soli, nel centrodestra. Silvio Berlusconi li ...