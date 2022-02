Assegno Unico: tempi e modalità del pagamento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nuovo Assegno Unico Universale per Figli a carico verrà erogato a partire dal 15 marzo 2022 e, per chi ha già inviato correttamente la domanda, l’accredito arriverà sull’IBAN indicato entro fine mese. Per chiarire tempi e modalità del sussidio l’Inps ha pubblicato due documenti. Quando viene pagato Da gennaio è possibile presentare richiesta di Assegno Unico Universale per i figli (AUUF) ma le tempistiche per il pagamento variano a seconda del momento in cui viene presentata l’istanza. A partire da marzo verrà erogata la prima mensilità di Assegno Unico, a coloro che avranno presentato domanda di AUUF a partire da gennaio 2022. Il primo pagamento dell’Assegno Unico ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nuovoUniversale per Figli a carico verrà erogato a partire dal 15 marzo 2022 e, per chi ha già inviato correttamente la domanda, l’accredito arriverà sull’IBAN indicato entro fine mese. Per chiariredel sussidio l’Inps ha pubblicato due documenti. Quando viene pagato Da gennaio è possibile presentare richiesta diUniversale per i figli (AUUF) ma lestiche per ilvariano a seconda del momento in cui viene presentata l’istanza. A partire da marzo verrà erogata la prima mensilità di, a coloro che avranno presentato domanda di AUUF a partire da gennaio 2022. Il primodell’...

