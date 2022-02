Virtus Francavilla, Taurino: “Tante defezioni, alla squadra chiedo uno sforzo in più” (Di martedì 22 febbraio 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Francavilla in vista della sfida con la Fidelis Andria. Sabato la gara contro il Palermo Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dellain vista della sfida con la Fidelis Andria. Sabato la gara contro il Palermo

Advertising

Mediagol : Virtus Francavilla, Taurino: “Tante defezioni, alla squadra chiedo uno sforzo in più” - AntennaSud : Virtus Francavilla, Taurino: “Contro l’Andria un derby importante” - Mediagol : Palermo, verso la Virtus Francavilla: Doda recupera, Crivello out - BlunoteWeb : (Video) Virtus Francavilla: Taurino, ’Fidelis? non fidiamoci della classifica’ - Calciodiretta24 : Virtus Francavilla – Fidelis Andria: diretta live, risultato in tempo reale -