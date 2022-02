Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 08:45 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 08:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA A 24 PERTANTO TRAFFICO SBLOCCATO E CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA, PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BUFALOTTA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 NELLE DUE DIREZIONI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCOROD IN INTERNA RIMANIAMO SUL RACCORDO , IN ESTERNA CODE TRA MAGLIANA E OSTIENSE MENTRE ANCORA TRAFFICO BLOCCATO VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE CIRCOSTANTI IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATOT URBANO DELL’A24 TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 08:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA A 24 PERTANTO TRAFFICO SBLOCCATO E CIRCONE IN PROGRESSIVA RIPRESA, PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BUFALOTTA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 NELLE DUE DIREZIONI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCOROD IN INTERNA RIMANIAMO SUL RACCORDO , IN ESTERNA CODE TRA MAGLIANA E OSTIENSE MENTRE ANCORA TRAFFICO BLOCCATO VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE CIRCOSTANTI IN DIREZIONESEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATOT URBANO DELL’A24 TRA ...

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A1 e Firenze Scandicci code per v… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandicci provenendo d… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sul Gra, tra Bufalotta e La Rustica - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Ettore Fieramosca, tra via Alberto Pollio e via Prenestina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via della Consolata, tra via del Fosso di Bravetta e via di Bravetta -

