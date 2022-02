Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 07:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DELLA MOMENTANEA CHIUSURA AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA A24, CODE A PARTIRE DA NOMENTANA RIPERCUSSIONI SULL’A24TERAMO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL RACCOROD IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E 24 TRAFFICO BLOCCATO SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CEVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONESEMPRE DIREZIONEINCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI PRUDENZA PER ...