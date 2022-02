Vaccino Novavax, in arrivo un milione dosi: come prenotarsi (Di martedì 22 febbraio 2022) Se n’è parlato tanto, ora finalmente l’Italia è pronta a partire: il Vaccino Novavax, che con la sua tecnologia legata al vecchio modello delle proteine ricombinanti piace agli scettici e ai no-vax rispetto ai vaccini con tecnologia a Mrna, sarà disponibili nei prossimi giorni a partire da due regioni. Poi a marzo arriveranno altre due milioni di dosi. Vaccino Novavax in arrivo in settimana Vaccino Novavax in arrivo in Italia, già per la fine di questa settimana. E il Piemonte da dopodomani, mercoledì 23 febbraio, dà la possibilità di prenotarsi. Mentre nel Lazio sarà possibile da giovedì, 24 febbraio. “Per la fine di questa settimana arriverà il Vaccino Novavax: ne riceveremo poco più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Se n’è parlato tanto, ora finalmente l’Italia è pronta a partire: il, che con la sua tecnologia legata al vecchio modello delle proteine ricombinanti piace agli scettici e ai no-vax rispetto ai vaccini con tecnologia a Mrna, sarà disponibili nei prossimi giorni a partire da due regioni. Poi a marzo arriveranno altre due milioni diinin settimanainin Italia, già per la fine di questa settimana. E il Piemonte da dopodomani, mercoledì 23 febbraio, dà la possibilità di. Mentre nel Lazio sarà possibile da giovedì, 24 febbraio. “Per la fine di questa settimana arriverà il: ne riceveremo poco più ...

RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - AndreaVenanzoni : Al di là della “coerenza” (rispetto a cosa? Alla ortodossia marxista?), degna di nota la parte della dichiarazione… - Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - alexio747 : RT @Leon4rd__: Che bello, ora che è arrivato il 'vaccino' novavax posso schifare anche quello. - Ricayric : RT @molumbe: Il vaccino #Nuvaxoid, realizzato da #Novavax, non piace ai #Novax, che hanno scoperto la fregatura: è stato prodotto partendo… -