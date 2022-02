Uomini e donne: anticipazioni 22 febbraio 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante la puntata di Uomini e donne di oggi, secondo le anticipazioni, una delle protagoniste assolute di questa puntata sarà Gemma Galgani che, a parte con Ida Platano, non hai mai stretto alcun rapporto di amicizia all’interno del programma. Infatti, soprattutto nelle ultime puntate, la Dama ha avuto delle discussioni con Nadia Marsala: ecco il motivo. La Dama torinese aveva messo gli occhi addosso al nuovo Cavaliere Massimiliano e immediatamente ha cercato di sedurlo esibendosi per lui in un ballo sexy, ma l’uomo ha completamente ignorato Gemma e ha iniziato una lunga frequentazione con Nadia Marsala. Durante la puntata di oggi, Nadia Marsala affermerà di esser stata ferita dalle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani. Infatti, nel corso di un’intervista la Dama torinese ha accusato la rivale di non esser stata solidale ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante la puntata didi oggi, secondo le, una delle protagoniste assolute di questa puntata sarà Gemma Galgani che, a parte con Ida Platano, non hai mai stretto alcun rapporto di amicizia all’interno del programma. Infatti, soprattutto nelle ultime puntate, la Dama ha avuto delle discussioni con Nadia Marsala: ecco il motivo. La Dama torinese aveva messo gli occhi addosso al nuovo Cavaliere Massimiliano e immediatamente ha cercato di sedurlo esibendosi per lui in un ballo sexy, ma l’uomo ha completamente ignorato Gemma e ha iniziato una lunga frequentazione con Nadia Marsala. Durante la puntata di oggi, Nadia Marsala affermerà di esser stata ferita dalle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani. Infatti, nel corso di un’intervista la Dama torinese ha accusato la rivale di non esser stata solidale ...

