Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 19 | 10

(Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di apertura ancora la crisi in Ucraina il premier Mario Draghi apre il suo intervento alla cerimonia al consiglio di stato un paio Prima di tutto dice esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo Russo di conoscere i due territori separatisti del donbass si tratta di un inaccettabile relazione sottolinea draghi della sovranità Democratica dell’integrità territoriale dell’Ucraina a via del dialogo resta Essenziale ma siamo già finendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia da Parigi era intervenuto prima anche il capo della diplomazia italiana Luigi Di Maio Mosca Intanto si dice ancora aperta la diplomazia Mentre chi F chiede al Mulino di rinunciato a riconoscimento delle Repubbliche autoproclamati ...