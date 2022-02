Tomaso Trussardi se la prende con Aurora Ramazzotti e racconta tutto Il gesto choc contro la ragazza ha lasciato tutti senza parole

Leggi su cityroma

(Di martedì 22 febbraio 2022) Se Michelle Hunziker bacia Erosdurante il suo one woman show facendo letteralmente impazzire il pubblico italiano, è ovvio che gli amanti del gossip siano andati a sbirciare la reazione di. Che è arrivata super puntuale dal momento che l’uomo ha deciso di defolloware su Instagram la show girl insieme alla sua primogenita. La bella show girl sta sicuramente vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale: chiudere un matrimonio è pur sempre una sconfitta. Ma sembra che la donna stia riuscendo a far confluireperfettamente sul suo lavoro. Non poteva esserci periodo migliore per la separazione di Michelle Hunziker. Il suo divorzio ha infiammato il gossip al punto che gli ascolti del suo Michelle Impossible devono necessariamente averne giovato. ...