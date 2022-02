"Terra di confine-Open Range", l'intrigante semplicità dei classici di una volta (Di martedì 22 febbraio 2022) Terra DI confine-Open Range Iris, ore 21. Con Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening. Regia di Kevin Costner. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Quattro mandriani (un vecchio, un quarantenne, un ragazzo e un nero) sono abituati a spostarsi nelle praterie col loro bestiame senza pagare pedaggi né sottostare a regole. Ma un giorno arrivano in una zona dove un ricco proprietario taglieggia ogni viaggiatore che passa e se qualcuno fa resistenza lo uccide. Quando uno dei quattro viene soppresso gli altri decidono di affrontare il prepotente e i suoi sgherri. E la legge? Chi ne ha mai sentito parlare nell'Open Range? PERCHÈ VEDERLO Perché Kevin Costner si muove bene anche come regista nel West ("Balla coi lupi"). "Terra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022)DIIris, ore 21. Con Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening. Regia di Kevin Costner. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Quattro mandriani (un vecchio, un quarantenne, un ragazzo e un nero) sono abituati a spostarsi nelle praterie col loro bestiame senza pagare pedaggi né sottostare a regole. Ma un giorno arrivano in una zona dove un ricco proprietario taglieggia ogni viaggiatore che passa e se qualcuno fa resistenza lo uccide. Quando uno dei quattro viene soppresso gli altri decidono di affrontare il prepotente e i suoi sgherri. E la legge? Chi ne ha mai sentito parlare nell'? PERCHÈ VEDERLO Perché Kevin Costner si muove bene anche come regista nel West ("Balla coi lupi"). "di ...

