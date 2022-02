Tatuaggio Ornamentale | la moda tutta al femminile inventata a Roma

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cos’è il? Come mai negli ultimi anni impazza tra il pubblicoappassionato di inchiostro su pelle questo trend? Abbiamo voluto conoscere direttamente l’autore e inventore di questo stile così raffinato e importante del mondo delche in breve tempo ha conquistato non soltanto gli appassionati, ma anche il mondo dell’arte a tutto tondo coinvolgendo le istituzioni ad esso connesse e correlate. Stiamo parlando di Marco Manzo, tatuatore ed artista internazionale che grazie al proprio lavoro e alla continua ricerca e sperimentazione di stile e nuove arti figurative, ha dato origine ad un vero e proprio trend delitaliano e internazionale. Lo stilesi rifa’ in particolar modo al mondo dei pizzi, dei ricami su tela e delle ...

Ilnelle culture tradizionali " e nell'antichità " viene usato a scopo, commemorativo, celebrativo e per affermare la propria individualità. Non c'è ragione per non considerare ...Da sottolineare infatti che ildi Manzo vuole andare oltre (sia nelle intenzioni che nelle rappresentazioni) alla concezione delcome marchio e sub/cultura, essendo ...Marco Manzo, il titolare, è una vera e propria istituzione nel mondo del tatuaggio: padre dello stile “ornamentale“, maestro del tribale e dello stile realistico in 3d, lavora nel suo studio da oltre ...