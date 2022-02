Smart working e assenze retribuite per i ?fragili?: proroga fino al 31 marzo. Chi ne ha diritto (Di martedì 22 febbraio 2022) Resta il nodo della definizione definitiva di "fragile" ma almeno fino al 31 marzo sono confermate le agevolazioni per lo Smart working e per le assenze retribuite. E' stata... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 febbraio 2022) Resta il nodo della definizione definitiva di "fragile" ma almenoal 31sono confermate le agevolazioni per loe per le. E' stata...

Advertising

Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - BonoraGabriella : RT @Mr_Tozzo: A chi si lamenta che in #smartworking la gente non lavora vi svelo un segreto… chi non fa un cazzo in smart working non lo fa… - Grand_Battery : RT @Mr_Tozzo: A chi si lamenta che in #smartworking la gente non lavora vi svelo un segreto… chi non fa un cazzo in smart working non lo fa… - EmilianoVerga : RT @Cefriel: #Smartworking: il modello utile a raggiungere un equilibrio tra vita in ufficio e lavoro da remoto raccontato nella nostra #in… - canislupus80 : @MaPtiVa Vogliono che gli over50 abbiano il SGP anche in smart-working. D'altra parte è risaputo che senza, potrest… -