Putin sceglie la forza e abbandona la via della diplomazia

(Di martedì 22 febbraio 2022) Se Mosca si limiterà a riconoscere l’indipendenza delle due entità separatiste, non farà altro che formalizzare il dominio russo che esiste di fatto dal 2014. Gli occidentali potrebbero essere tentati di non esagerare la portatamanovra, ma perderanno credibilità. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Putin sceglie

ha scelto un atto politico, giuridico e militare estremamente grave, che spinge la Russia in rotta di collisione con l'occidente. Cosa è accaduto tra il 20 febbraio, quando il presidente russo ...... "per un incontro chiesto da", nello scorso fine settimana. La visita nella Capitale russa ... Nel frattempo Palazzo Chigiil silenzio e Draghi fa sapere di seguire costantemente l'...Ma quale? Non si sa Invitandola alla prudenza, la Cina continua a giocare con l’ambiguità sulla situazione in Ucraina dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il ...Putin ha scelto un atto politico, giuridico e militare estremamente grave, che spinge la Russia in rotta di collisione con l’occidente. Cosa è accaduto tra il 20 febbraio, quando il presidente russo ...