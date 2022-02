Perché bisogna discutere del tranquillo weekend di paura di corso Como (Di martedì 22 febbraio 2022) Dunque abbiamo un problema, bello grosso. Dopo i brutti episodi di violenze e molestie a sfondo sessuale in piazza del Duomo, a capodanno, tutti ci dicemmo che forse c’era un problema di sicurezza e ordine pubblico, ma lo associammo a una mancanza di cultura di rispetto di genere sulla quale dover ancora lavorare. Un valutazione che rimane, ma che viene allontanata dal vero nocciolo della questione dai nuovi, gravi episodi di sabato scorso: ragazzi derubati e accoltellati, e una sequela di risse. A questo punto si impone una lettura fredda dei fatti, Perché è la stessa cronaca a darci gli elementi per capire cosa sta accadendo. Innanzitutto i luoghi nel quale le violenze si sono consumate: corso Como, piazza Gae Aulenti, cioè l’ombelico della nuova Milano e della movida più di tendenza. Non stiamo parlando di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Dunque abbiamo un problema, bello grosso. Dopo i brutti episodi di violenze e molestie a sfondo sessuale in piazza del Duomo, a capodanno, tutti ci dicemmo che forse c’era un problema di sicurezza e ordine pubblico, ma lo associammo a una mancanza di cultura di rispetto di genere sulla quale dover ancora lavorare. Un valutazione che rimane, ma che viene allontanata dal vero nocciolo della questione dai nuovi, gravi episodi di sabato s: ragazzi derubati e accoltellati, e una sequela di risse. A questo punto si impone una lettura fredda dei fatti,è la stessa cronaca a darci gli elementi per capire cosa sta accadendo. Innanzitutto i luoghi nel quale le violenze si sono consumate:, piazza Gae Aulenti, cioè l’ombelico della nuova Milano e della movida più di tendenza. Non stiamo parlando di ...

KavanaghAmber : @skarveth @EtiopeRegina sì ma bisogna anche capire perché si fa una cosa piuttosto che un'altra. Se il televoto fos… - Mariang47614228 : RT @MaryamSenada: 2/3 'non c’è una pandemia dei non vaccinati, ma un’epidemia che è molto diffusa e con una bassa mortalità, al presente.'… - EnricoBennati : @OGiannino Londra è piena di capitali e di oligarchi Russi per valutare il gesto bisogna capirne il peso, disse qu… - aleloves5SOS : @PromachosAthena Proverò a fare il nuovo domain ma non subito perché mi occuperò prima di Ayato e Yun Jin e bisogna… - mina_parco : RT @Presa_Diretta: Gli animali non sono merce ma esseri viventi, esseri senzienti sui quali bisogna esercitare una responsabilità e non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché bisogna Mahmood e Blanco nudi per "Vanity Fair": "Il successo non ci cambia" Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori i coglioni e provarci, ... Cambiare sarebbe una cazzata perché il successo mi è arrivato proprio perché sono genuino. Non potrei ...

Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 23 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna Si tratta in questi giorni, di provare a fare un po' di ordine, perché con l'arrivo di Venere i ... Un'attenzione particolare sarà da dedicare al lavoro, bisogna muoversi con cautela per evitare troppe ...

Perché il clima colpisce i più deboli. Il libro di Elly Schlein La Repubblica Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere:tirare fuori i coglioni e provarci, ... Cambiare sarebbe una cazzatail successo mi è arrivato propriosono genuino. Non potrei ...Si tratta in questi giorni, di provare a fare un po' di ordine,con l'arrivo di Venere i ... Un'attenzione particolare sarà da dedicare al lavoro,muoversi con cautela per evitare troppe ...