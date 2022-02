Open, Renzi la spunta al Senato contro i pm di Firenze con i sì di FdI, Lega e FI. Sinistra spaccata (Di martedì 22 febbraio 2022) Caso Open, Renzi ottiene il sì del Senato che ha approvato il conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open con 167 voti favorevoli. I no sono stati 76. Il leader di Italia Viva la spunta contro i pm di Firenze, anche grazie al supporto di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E nonostante il no che ha spaccato la maggioranza e la Sinistra: con il Pd che ha votato a favore della richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Mentre gli alleati del M5S e i colleghi di maggioranza di Leu, votano no. A nulla è valso, infatti, l’appello ecumenico dell’ex premier lanciato prima del voto in cui Renzi ha sottolineato: «Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Casoottiene il sì delche ha approvato il conflitto di attribuzione nell’ambito del casocon 167 voti favorevoli. I no sono stati 76. Il leader di Italia Viva lai pm di, anche grazie al supporto di Fratelli d’Italia,e Forza Italia. E nonostante il no che ha spaccato la maggioranza e la: con il Pd che ha votato a favore della richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Mentre gli alleati del M5S e i colleghi di maggioranza di Leu, votano no. A nulla è valso, infatti, l’appello ecumenico dell’ex premier lanciato prima del voto in cuiha sottolineato: «Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la ...

