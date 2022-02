Oggi è l’anniversario di “Andrà tutto bene”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – 26° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Che ammucchiata! Nessuno vince lassù. E’ il pazzo campionato delle incertezze. E sarà bellissimo. Si parte con il Derby della Mole. Non basta maramaldeggiare al mercato di gennaio per ridipingere di colori una grigia stagione. Le spese folli di gennaio li avevano ringalluzziti. E già parlavano di scudetto. La realtà è un’altra. Il Toro sfida a petto in fuori gli ergastolani e impone gioco, avendo la meglio sui duelli uno contro uno. Primo fra tutti quello più intrigante. Quello fra il Serbo d’oro e Gleison Bremen. Sotto le cure del poderoso mastino di Bahia, migliore in campo, l’uomo delle illusioni diventa un docile agnellino. Un pareggio che ha il giusto sapore di una piccola vittoria per l’ottimo Juric, operaio della panchina. Non era una partita facile ma lui ha saputo caricare i suoi ragazzi come solo i bravi tecnici sanno ...