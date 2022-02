Morata: «Dovevamo vincere, ma in Champions ci sono grandi squadre» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante della Juve Morata ha parlato a Mediaset dopo il pareggio della Juve contro il Villarreal in Champions League. Le dichiarazioni PARTITA – «Io sto bene, mi dispiace, era da vincere, abbiamo fatto un grande sforzo. Abbiamo avuto un paio di occasioni, così è il calcio, sapevamo che giocano un bel calcio. Hanno fatto una grande partita sotto l’aspetto fisico. È tutto da decidere». CALO NEL SECONDO TEMPO – «Veniamo da tante partite in cui abbiamo fatto tanti sforzi. Ora dobbiamo subito recuperare e mettere la testa al campionato. Sappiamo che abbiamo fatto un passo in avanti come squadra e gruppo. Affrontiamo le difficoltà in modo diverso, dobbiamo continuare così». STEP IN PIU ‘ – «Sicuramente sì. Quando è uscito il sorteggio tanti dicevano che eravamo più forti. Ma è la Champions, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante della Juveha parlato a Mediaset dopo il pareggio della Juve contro il Villarreal inLeague. Le dichiarazioni PARTITA – «Io sto bene, mi dispiace, era da, abbiamo fatto un grande sforzo. Abbiamo avuto un paio di occasioni, così è il calcio, sapevamo che giocano un bel calcio. Hanno fatto una grande partita sotto l’aspetto fisico. È tutto da decidere». CALO NEL SECONDO TEMPO – «Veniamo da tante partite in cui abbiamo fatto tanti sforzi. Ora dobbiamo subito recuperare e mettere la testa al campionato. Sappiamo che abbiamo fatto un passo in avanti come squadra e gruppo. Affrontiamo le difficoltà in modo diverso, dobbiamo continuare così». STEP IN PIU ‘ – «Sicuramente sì. Quando è uscito il sorteggio tanti dicevano che eravamo più forti. Ma è la, ...

