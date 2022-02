Michael Bublè sarà padre per la quarta volta: l'annuncio in un videoclip (Di martedì 22 febbraio 2022) La famiglia Bublè si allarga. Il famoso cantante di origini canadesi diventerà infatti padre per la quarta volta. Sua moglie Luisana Lopilato, modella e attrice di origini argentine è incinta. Dopo i tre figli Noah, Elias e Vida, rispettivamente di otto, sei e tre anni, la coppia è pronta ad accogliere un altro figlio o un'altra figlia. L'annuncio è arrivato in modo indiretto grazie ai frame del videoclip del suo ultimo brano che vede protagonista proprio Luisana che appare con il pancione. Il video è stato mandato in onda in anteprima dal sito americano TMZ e riguarda il nuovo brano di Bublè che si intitola I'll Never Not Love You e che sarà in uscita la prossima settimana. Nelle immagini si nota una sequenza all'interno di un supermercato dove è ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 22 febbraio 2022) La famigliasi allarga. Il famoso cantante di origini canadesi diventerà infattiper la. Sua moglie Luisana Lopilato, modella e attrice di origini argentine è incinta. Dopo i tre figli Noah, Elias e Vida, rispettivamente di otto, sei e tre anni, la coppia è pronta ad accogliere un altro figlio o un'altra figlia. L'è arrivato in modo indiretto grazie ai frame deldel suo ultimo brano che vede protagonista proprio Luisana che appare con il pancione. Il video è stato mandato in onda in anteprima dal sito americano TMZ e riguarda il nuovo brano diche si intitola I'll Never Not Love You e chein uscita la prossima settimana. Nelle immagini si nota una sequenza all'interno di un supermercato dove è ...

Advertising

statodelsud : Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip - Pino__Merola : Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip - occhio_notizie : Michael Bublé diventerà padre per la quarta volta: la rivelazione in un suo stesso video musicale #michaelbublé - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip - SkyTG24 : Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Bublè Michael Bublé papà per la quarta volta: la moglie Luisana è incinta Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Michael Bublè papà per la terza volta: è arrivata Vida guarda le foto Leggi anche &...

Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip FOTOGALLERY @NBC Universal Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti "Michael Bublé - Bublé", lo speciale è su Sky Uno. In prima tv Lo speciale porta il pubblico in un viaggio musicale ...

Michael Bublé lascia la musica LaScimmiaPensa.com Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletterpapà per la terza volta: è arrivata Vida guarda le foto Leggi anche &...FOTOGALLERY @NBC Universal Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti "Bublé - Bublé", lo speciale è su Sky Uno. In prima tv Lo speciale porta il pubblico in un viaggio musicale ...